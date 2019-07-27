مميش: 2.2 مليار جنيه أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العام الماضي

القاهرة- وكالات:

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة أن المنطقة الاقتصادية للقناة حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي.

وقال في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إدارة المنطقة تعمل على تعظيم عوائدها وإيراداتها باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وأضاف مميش أن المنطقة حققت أعلى إيرادات عن نتائج النشاط، حيث بلغت إجمالي إيراداتهاعن العام المالي الماضي نحو 3.69 مليار جنيه وصافي ربح عام بلغ 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 35%.

وأشار إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ بإجمالي 10.4 مليار جنيه كأكبر موازنة للهيئة منذ إنشائها وذلك اعتمادا على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.

وقال مميش في البيان إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستشهد قريبا توقيع عقود جديدة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري خلال العامين المقبلين.