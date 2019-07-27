ارتفاع أسعار الطماطم والفاصوليا في سوق العبور مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفاصوليا، والخيار البلدي بين 25 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و9 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 17 و27 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و27 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها.

العنب البناتي الأصفر 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 4 و7 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و25 جنيها.