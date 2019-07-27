"فيرابيوتك" مشروع مصري يحصد المركز الأول بمسابقة تحدي التأثير العالمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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المالية تفتتح معرض "السلع المعمرة".. وإقبال كبير في اليوم الأول

القاهرة- مصراوي:

نجح المشروع المصري (فيرابيوتك VRapeutic) في الفوز بالمركز الأول في مسابقة (تحدي التأثير العالمي) التابعة لجامعة سينجولاريتي الأمريكية.

وحضر حفل تسليم الجائزة محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ومسؤلوا مبادرة فكرتك شركتك، والمهندس خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر. وقدم الحفل الإعلامي رامي رضوان.

ويخدم المشروع الفائز قطاع التعليم وتسهم فكرته في تذليل صعوبات الدراسة والتحصيل التي تواجه ذوي القدرات الخاصة ممن يعانون من التوحد واضطراب نقص الانتباه والشلل الدماغي وعسر القراءة والرهاب الاجتماعي.

وحصل المشروع الفائز على جائزة قدرها 60 ألف دولار متمثلة في منحة دراسية للمشاركة في البرنامج العالمي للشركات الناشئة GSP بجامعة سينجولاريتي لتحويل الفكرة الإبداعية للفائز إلى واقع ملموس يسهم في التأثير في حياة مليار شخص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العشر سنوات القادمة.

وكانت القائمة النهائية للمسابقة تضم مشروع مصري آخر وهو مشروع (بروتينيا Proteinea) والذي يسهم في خدمة قطاع الزراعة والأمن الغذائي باستحداث موارد جديدة لتطوير صناعة الأعلاف والأغذية لسد الطلب المتزايد بالدول النامية. كما اشتملت المشاركة الأردنية على مشروع (مارثا Martha) والذي يسهم في تطوير منظومة التعليم لاستيعاب الصم وضعاف السمع باستخدام تقنيات حديثة تيسر وتعزز من سبل التواصل بين معافي وضعاف السمع.

وفي كلمته بالحفل الختامي للمسابقة، قال سفير جامعة سينجولاريتي في مصر، المهندس حيدر غالب إن مصر تمتلك عقولا مستنيرة وهمم عالية لا يستهان بها، تمكنت من إبهار العالم أجمع كلما سنحت الفرصة لأفكارها وابتكاراتها أن تُحتضن في بيئة خصبة داعمة ومشجعة.

وأضاف: "لذا اتخذت جامعة سينجولاريتي يو من مصر مركزاً لها لتساهم على مر السنوات القادمة في استقطاب الأفكار الخلاقة من كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ودعمها حتى تخرج للنور في صورة حلول مستدامة تسهم في تحسين حياة البلايين بالمنطقة."

وحول المعايير التي اشترطتها سنجولاريتي لاعتماد المشاركات بالمسابقة، قال حيدر: "وقع اختيار الخبراء على المشاركات التي تسعى إلى خلق حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات المحيطة في مجال التكنولوجيا المالية Fintech وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والنقل، على أن يتم تذلل تلك العقبات باستخدام التكنولوجيات سريعة النمو لمواكبة التحول الرقمي والشمول المالي الذي يشهده العالم المعاصر حالياً.

وأضاف حيدر: "أقتصر عدد المشاركات المعتمدة بالمعسكر على 20 مشاركة فقط من بين 220 للتمكن من تقديم دعم مكثف عالي الجودة على مدار 7 أيام للمشاركين مع إتاحة فرص أكبر للتعلم والتجربة العملية والإشراف عليها من قبل خبراء ومختصين في العديد من المجالات."

وحرصت اللجنة المنظمة على اختيار أفضل المواقع وأكثرها تميزاً ليليق بطبيعة المعسكر التدريبي والحفل التكريمي، فوقع اختيار اللجنة على مدينة الجونة وإقامة المعسكر بجامعة برلين التقنية TUB لما تمتاز به من تجهيزات مصممة خصيصاً لتستوعب تدريب القائمين على الشركات الناشئة من قاعة للمؤتمرات والندوات مزودة بأحدث خصائص التكنولوجيا السمعية والبصرية فضلاً عن المعامل البحثية المتطورة لتمكن المشاركين من التطبيق العملي لأفكارهم الخلاقة على أرض الواقع وفقاً لأعلى معايير الجودة الألمانية والعالمية.

هذا وقد كشفت مبادرة فكرتك شركتك، والتي أسستها وزارة الاستثمار، عن أحد أهم الأهداف التي شجعتها على شراكة جامعة سنجولاريتي لإقامة مسابقة (تحدي التأثير العالمي) وهو اجتذاب العقول الخلاقة من كافة أنحاء الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا للتنافس علي أرض مصر لخلق وإيجاد حلول مستدامة لمشاكل مجتمعاتنا.

وقال المهندس خالد بشارة إن "مصر بلد غنية بشبابها الذي يمثل أكثر من 50% من شعبها.. وتشجيع ريادة الأعمال هو السبيل الوحيد لتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد".

وأضاف أن الجيل الحالي من رواد الأعمال يحظى بتوافر كافة الإمكانيات للمساعدة في بدء مشروعاتهم من دعم مالي من البنوك ومساندة الدولة بمبادرات مثل فكرتك شركتك والبنية التحتية.

وقال:" نحن علي أتم استعداد في مدينة الجونة لتوفير كافة الإمكانيات للمساهمة في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والمساعدة في نجاحها حيث أننا نؤمن أن ريادة الأعمال هي الحل الأمثل للعديد من التحديات التي تواجه مجتمعنا.

وأشار إلى أن مدينة الجونة تعتبر مثال حي لنجاح رائد أعمال هو "المهندس سميح ساويرس الذي آمن بفكرته وأنشأ مدينة الجونة في الشرق في حين توجه معظم المستثمرين إلى الغرب".