تراجع الدولار واليورو.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

هبط سعر الدولار واليورو، أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما هبط سعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، قرشين، حيث سجل أمس الخميس 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.36 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، مقابل 18.56 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 20.62 جنيه للشراء و20.83 جنيه للبيع مقابل 20.58 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع.

وهبط أيضًا سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.31 جنيه للشراء و54.75 جنيه مقابل 54.38 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل أمس 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري 4.30 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.