تعرف على شروط الحصول على قرض شراء السيارة الصيني في 5 بنوك

كتبت - منال المصري:

أدرجت بعض البنوك، تمويل السيارات الملاكي الصينية في عام 2019، ضمن برامج تمويل السيارات ولكن بشروط مختلفة لتتماشى مع هذا النوع من السيارات.

وترفض البنوك تمويل بعض أنواع السيارات الصينية دون غيرها مثل "بي واي دي" و "اسبيرانزا" و "بريليانس" وكما تشترط البنوك على العميل التعامل مع معارض محددة لشراء السيارة منها.

وتمول بعض البنوك 100% من إجمالي ثمن السيارة، وبعض البنوك الأخرى تطلب من العميل تسديد نسبة من تمويل السيارة مقابل تمويل البنك لباقي ثمن السيارة، وهو ما يساهم في تقليل أعباء الفائدة على المقترض.

وتتوقف موافقة البنك على قيمة القرض على حسب الدخل الشهري للعميل حيث يضع البنك حد أقصى استقطاع القسط الشهري بما لا يزيد عن 35% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض بحسب تعليمات البنك المركزي تجنبا للتعثر وعدم السداد.

ويرصد مصراوي، شروط قرض السيارة للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص في خمسة بنوك وهي الأهلي المصري ومصر والإسكندرية والعربي والقاهرة.

1-بنك مصر:

يقدم البنك قروضا لجميع السيارات الصينية باستثناء ماركات (بي واي دي واسبرانزا وبريليانس).

ويبدأ سداد القرض من عام إلى 8 سنوات.

تتوقف قيمة القرض على حسب راتب الموظف ولكن التمويل بصل إلى 700 ألف جنيه كحد أقصى.

تتراوح الفائدة تتراوح بين 18.75% إلى 19.75% متناقصة حسب موظف حكومي أو خاص.

المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض.

يقدم البنك تمويلا بنسبة 90% من إجمالي ثمن السيارة كحد أقصى .

الراتب الشهري لا يقل عن ألف جنيه لموظف الحكومة ولا يقل عن 2000 جنيه للخاص.

السن يتراوح بين 21 عاما كحد أدنى ويصل إلى 75 عاما لبعض العملاء والوظائف المرموقة.

2- البنك الأهلي:

يقدم قروضا للسيارات الصينية باستثناء اسبرانزا وبريليانس.

سداد القرض بحد أدنى عام ولا يزيد عن 4 سنوات كحد أقصى.

تتراوح قيمة القرض بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

الفائدة 19% متناقصة سنويا.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 1.5% إلى 3.5% من إجمالي ثمن القرض وحسب مدة القرض .

يقدم البنك نسبة 50% من إجمالي ثمن السيارة.

الدخل الشهري للعميل 1500 جنيه شهريا .

السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

3- البنك العربي:

يقدم تمويلا لجميع أنواع السيارات الصينية باستثناء بعض الماركات.

قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى .

مدة سداد القرض من عام إلى خمس سنوات.

الفائدة تتراوح بين 20% متناقصة إلى 22% متناقصة حسب نسبة التمويل المقدمة من البنك.

نسبة تمويل البنك للسيارة تتراوح بين 30% كحد أدنى وتصل إلى 70% كحد أقصى من إجمالي ثمن السيارة .

المصاريف الإدارية تتراوح بين 1.5% إلى 3.5% من إجمالي من السيارة.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 4 آلاف جنيه.

سن العميل 21 عاما كحد ادني ولايزيد عن 65 عاما كحد أقصى .

4- بنك الإسكندرية:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه حسب إمكانية تكويد الشركة بالبنك أو تحويل الراتب على البنك.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 8 سنوات حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك أو القسط أو عدم التحويل.

نسبة الفائدة تتراوح بين 16% متناقصة وتصل إلى 23% حسب تصنيف الشركة بالبنك وكذلك إمكانية تكويدها أو عدم تكويدها بالبنك.

المصاريف الإدارية تتراوح من 2% إلى 2.5% حسب إمكانية تحويل الراتب وتكويد الشركة ومدة سداد القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن ألف جنيه.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة تمويل البنك للسيارة تصل إلى 100% كما يتيح البنك للعميل سداد جزء من ثمن السيارة كمقدمة تتراوح من 20% إلى 50% من إجمالي ثمن السيارة.

5- بنك القاهرة:

يقدم قرضا للسيارات الصينية بنفس شروط السيارات الجديدة وهي :

قيمة التمويل تتراوح بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام وتصل إلى 7 سنوات.

القائدة تتراوح بين 18.5% وتصل إلى 30%.

نسبة المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

سن المقترض يتراوح بين 21 عاما إلى 65 علما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري للموظف لا يقل عن 1500 جنيه.

يقدم البنك تمويل بنسبة 80% من إجمالي قيمة القرض.

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