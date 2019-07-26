الزيادة والشروط.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

وافق مجلس النواب، منذ أسبوعين، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وكشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار لمصراوي، كل ما يتعلق بتطبيق القانون الجديد، فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة والموسمية وعمال المقاولات، وشروط حصوله على المعاش، وزيادة معاشات العاملين بالخارج، وطريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد.

- وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حوافز جديدة لضم العمالة المؤقتة والموسمي، ووحد القانون الاشتراكات التأمينية عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك على أن تسدد الحكومة الباقي.. للمزيد

تعرف على مزايا وشروط التأمين على العمالة المؤقتة بقانون التأمينات الجديد (فيديو)

- لجأت وزارة التضامن الاجتماعي في مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعي الموحد إلى تخفيض اشتراكات التأمينية لبعض الفئات التي تستفيد من مشروع القانون، وتوضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن انخفاض الاشتراكات جاء بالنسبة لبند "العاملون لدى الغير" والذي يضم العاملون في القطاع الحكومي والخاص، عما هو معمول به في القانون الحالي رقم 79 لنسة 1975.. للمزيد

خفض اشتراكات موظفي الحكومة والقطاع الخاص بمشروع قانون التأمينات الموحد

-قال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، عمر حسن، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد، عالج مشكلة تدني المعاشات التي كان يحصل عليها المصريون الذين كانوا يعملون في الخارج.. للمزيد

هل سترتفع معاشات العاملين بالخارج في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

- قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعي الموحد الجديد، تضمن مجموعة من المميزات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وإن أبرز مميزات القانون الجديد تحسين المعاشات، كما أنه تضمن زيادة سنوية مرتبطة بمتوسط التضخم.

وبحسب عمر فإن القانون الجديد تضمن وضع حد أدنى للمعاش نسبته 65% من أجر الاشتراك التأميني، وهو ما يحافظ على مستوى المعاش ولا تكون منخفضة.. للمزيد

مستشار وزيرة التضامن يكشف طريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد (فيديو)

-منح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد، الحق للمؤمن عليهم في الحصول على معاش إضافي يضاف إلى معاشه الأساسي الذي يتم احتسابه عند تاريخ استحقاقه المعاش.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار مع مصراوي، إن المعاش الإضافي جاء ليعالج مسألة أصحاب الدخول الكبيرة والذين يعانون من وجود حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني.. للمزيد

كيف تحصل على معاش إضافي في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

-وضع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد شروطًا جديدة لاستحقاق المعاش، للذين تنتهي خدمتهم أو عملهم، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أي "المعاش المبكر".

وبحسب عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن القانون الجديد يشترط ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين عن المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.. للمزيد

مستشار وزيرة التضامن يوضح الشروط الجديدة للخروج على المعاش المبكر (فيديو)

-قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعمل به بداية من أول يناير 2020، وإن القانون الجديد سيطبق على الأفراد بداية من يناير العام المقبل، باستثناء المواد الخاصة بالخزانة العامة والتي سيعمل بها في اليوم التالي من تاريخ نشره.. للمزيد

تعرف على موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد

-تخطط الحكومة لإنهاء التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية، من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي في حوار مع مصراوي.. للمزيد

كيف تخطط الحكومة لرد أموال التأمينات في القانون الجديد؟ (فيديو)

-قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لجوء الحكومة لرفع سن المعاش إلى 65 عامًا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، جاء نتيجة لارتفاع سن القدرة على العمل لدى الموظفين.. للمزيد

مستشار وزيرة التضامن يوضح لماذا رفعت الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا (فيديو)

-حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروط الحصول على معاش البطالة والذي يُمنح للمؤمن عليهم في حال خروجهم من العمل.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، لمصرواي إن تأمين البطالة يشترط خروج المؤمن عليه من العمل "بدون رغبته".. للمزيد

مستشار وزيرة التضامن يوضح شروط الحصول على معاش البطالة (فيديو)

-وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، نصًا للتعامل مع المعاشات التي سيخرج أصحابها، وهم لديهم مدد تأمينية في القانون الحالي للتأمينات، ومدد أخرى في القانون الجديد، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لمصراوي... للمزيد

ما مصير المؤمن عليهم الحاليين بعد صدور قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

- لجأت الحكومة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى تخفيض الاشتراكات التأمينية لبعض الفئات التي تستفيد من مشروع القانون، وخفضت الحكومة الاشتراكات على بعض الفئات ورفعتها على البعض الآخر، وهو ما يحدث توازنًا في الإيرادات والمصروفات.. للمزيد

لماذا خفضت الحكومة الاشتراكات في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)