زيادة الصادرات المصرية لفرنسا بنسبة 49% خلال عام 2018

القاهرة – مصراوي:

قالت هيئة تنمية الصادرات في بيان اليوم الجمعة، إن حجم الصادرات المصرية لفرنسا ارتفعت بنسبة 49% خلال عام 2018 لتسجل 862 مليون دولار.

وأضافت الهيئة، أن هذه الزيادة في الصادرات أدت إلى انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر مع فرنسا بمعدل 27%.

وبحسب البيان، زار وفد من هيئة تنمية الصادرات باريس، بهدف نقل الخبرات التكنولوجية الفرنسية للصناعة الوطنية بهدف زيادة صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية والتعرف على التطورات الصناعية الحديثة وأثرها على زيادة الصادرات.

وتأتى الزيارة في إطار التعاون بين الهيئة وبرنامج تعزيز التجارة الخارجية والأسواق المحليةTDMEP الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن الهدف الأساسي من الزيارة هو الاستفادة من التجربة والخبرة الفرنسية فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد على التقنيات الجديدة والابتكار.

وأشار إلى أن الزيارة استهدفت أيضا المساهمة في بناء صناعة وطنية مترابطة وأكثر تنافسية خاصة وأن فرنسا تمتلك مجموعة كبيرة من تقنيات التحول الصناعي المعتمدة على الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي وهو ما يسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف يوسف، أن الزيارة تضمنت زيارة لمؤسسة بيزنس فرانس العاملة في مجال التصدير والاستثمار حيث تم خلالها مناقشة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا للمصانع المصدرة، كما تم استعراض الخبرات الصناعية الفرنسية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية والتبادل المعرفي والتدريب وبناء القدرات ووضع خطط وبرامج التعاون بين الهيئة ومؤسسة business France.

وأوضح يوسف، أن الزيارة تضمنت أيضا زيارة لوزارة الاقتصاد الفرنسية استهدفت بحث سبل التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على تنمية الصادرات، كما تم عقد لقاءات مع عدد من الجهات الفرنسية العاملة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار وتطوير الأعمال، كما تم تنظيم زيارة لإحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الابتكار والتي تقدم خدمات للمصانع العالمية لتعزيز تنافسيتها.