وفد من البنك المركزي بملاوي يطلع على تجربة التدريب بالمعهد المصرفي

كتبت- منال المصري:

قال المعهد المصرفي المصري في بيان اليوم الخميس، إنه استضاف وفدا من البنك المركزي الملاوي خلال الأسبوع الحالي بمقر المعهد، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ورئاسة محافظ البنك المركزي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية.



وأضاف المعهد أن هذه الزيارة كانت تهدف إلى إطلاع الوفد على التجربة الرائدة للمعهد في مجال التدريب، حيث عقد الوفد عددا من الاجتماعات منها مع عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، وعدة اجتماعات مع مديري الإدارات المختلفة بالمعهد، وذلك بهدف إنشاء كيان تدريبي للعاملين بالبنوك بدولة ملاوي.

وذكر المعهد أن الوفد تعرف على الهيكل التنظيمي للمعهد، وكيفية تصميم البرامج التدريبية وتسويقها، وكيفية وضع ميزانية تدريبية، بالإضافة إلى البرمجيات اللازمة لإنشاء كيان تدريبي.



كما قام الوفد خلال اليوم الثاني بزيارة مقر التدريب الخاص بالبنك الأهلي المصري بالقاهرة الجديدة، للتعرف على نموذج لعلاقة المعهد المصرفي مع عملائه، وكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية للعميل وتنفيذها من قبل المعهد، بحسب البيان.



وأشاد الوفد بغنى المحتوي الذي تم عرضه خلال الاجتماعات، كما أثنى على أهمية المعلومات التي تلقاها من إدارة المعهد المصرفي والتي بدورها ستكون ركيزة أساسية في وضع أسس الكيان التدريبي المزمع إنشاؤه بدولتهم، وفقا للبيان.