"التجاري الدولي" يطلق خدمة المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية لأول مرة

كتبت- منال المصري:

قرر البنك التجاري الدولي، تفعيل خدمة المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية على جميع بطاقاته الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار، لأول مرة بالقطاع المصرفي، بحسب بيان البنك اليوم الخميس.

وذكر البنك أن الخدمة الجديدة تمكّن العملاء من تجربة تسوق سريعة وسهلة الاستخدام، تماشيا مع استراتيجية البنك.

ويتطلب استخدام هذه البطاقات تمرير البطاقة أعلى نقاط البيع الإلكترونية، وسيتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقطة البيع الإلكترونية.

وقال البنك في البيان، إن المعاملات التى تقل عن 300 جنيه لا تتطلب إدخال الرقم السري للبطاقة، ويقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط، أما العمليات التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ سيتطلب من العميل إيصال بيانات عملية الشراء، وبعدها سيتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء.

وقالت أمينة مصطفي، رئيس قطاع البطاقات بالبنك التجاري الدولي، إن الخاصية الجديدة ستساهم في توفير الوقت والجهد لعملاء البنك في قوائم الانتظار لدفع تكاليف مشترياتهم اليومية الصغيرة.

وأضافت أن هذه الخاصية سوف تتيح للمشروعات الصغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي تزويد عملائها بطريقة سريعة لسداد مشترياتهم.

وتخضع هذه الخاصية لمعايير الأمان الخاصة بالشريحة الذكية التي تتطلب إدخال الرقم السري من خلال عملية تشفير لحظية للبيانات عند تنفيذ كل معاملة شرائية، مما يوفر المزيد من الحماية والأمان، وفقا للبيان.

وقالت رئيس قطاع البطاقات بالتجاري الدولي، إنه في حالة عمليات الشراء الصغيرة لن يتطلب إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية والخصم المباشر، وسيتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء، وسيتطلب من العميل إدخال الرقم السري للبطاقة في بعض الأحيان للتأكد من أنه حامل البطاقة المصرح له باستخدامها.

وذكرت أن الخاصية متاحة حاليا في بعض نقاط البيع الخاصة بالبنك، حيث يعمل البنك على إتاحة الخاصية على جميع نقاط البيع الخاصة به خلال الأشهر التالية.