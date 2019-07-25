رئيس شعبة الغلال: 15% تراجعا بأسعار الفول بسبب الدولار وزيادة المعروض

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول تشهد انخفاضا ملحوظا، حيث تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 و15% منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف الباشا، أن سعر كيلو الفول البلدي انخفض في سوق الغلال، ليتراوح حاليا بين 18 و20 جنيها، كما تراجع سعر الفول المستورد ليتراوح بين 11 و13 جنيها.

واتفق معه محمد سليمان، مستورد وتاجر بسوق الغلال، قائلا إن "أسعار الفول تتراجع بشكل تدريجي وملحوظ منذ بداية الشهر بسبب توافر الفول بشكل كبير في الأسواق، وقلة السحب من قبل أصحاب المحلات".

وأرجع الباشا، انخفاض الأسعار إلى تراجع سعر الدولار الذي أثر في سعر الفول المستورد بشكل كبير، بالإضافة لزيادة المعروض وتراجع الطلب على الفول بعد شهر رمضان.

وفقد سعر الدولار نحو 6.7% من قيمته أمام الجنيه في البنوك خلال النصف الأول من عام 2019.

وذكر سليمان، لمصراوي، سببا آخر وراء انخفاض أسعار الفول، وهو اقتراب موسم الفول الجديد المستورد، والذي يكون خلال شهر سبتمبر، حيث من المتوقع أن يخلق وفرة في المعروض.

وتوقع الباشا، أن تشهد أسعار الفول هدوءا في الفترة المقبلة، كما يمكن أن تشهد انخفاضا جديدا مع قدوم موسم استيراد المحصول الجديد.

وكانت أسعار الفول ارتفعت في الفترة الماضية، حيث تراوح سعر كيلو البلدي بين 22 و30 جنيهًا، والمستورد بين 15 و19 جنيهًا وذلك من النوع الصالح للطعام، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وكان تجار قالوا لمصراوي، في وقت سابق، إن ارتفاع أسعار الفول في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة تراجع الإنتاج العالمي من الفول خلال الموسم الماضي، إذ أن مصر تستورد بين 85 و90% من استهلاكها من الفول سنويًا، وتنتج نحو 10% فقط من استهلاكها، بما يكفي لمدة شهرين.

ويعد الفول البلدي من المحاصيل الشتوية التي تزرع في عدد من المحافظات على رأسها الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، وسوهاج.