علاء فاروق: 5.2 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية عبر بوابة البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حجم التجارة الإلكترونية عبر بوابة البنك قفزت إلى 5.2 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وأضاف فاروق، أن معدل نمو التجارة الإلكترونية عبر بوابة البنك، بلغ 21% مقابل نفس الفترة بالعام الماضي، ليستحوذ البنك على حصة سوقية تقدر بنحو 70% على مستوى الجهاز المصرفي.

وتعاقد البنك مع كبرى المواقع الإلكترونية المقدمة للسلع والخدمات المختلفة للعملاء ليغطي معظم القطاعات على سبيل المثال (حجز تذاكر الطيران، وشراء الإلكترونيات، والسلع المختلفة من المواقع التجارية، وحجز الباقات السياحية والفنادق، وسداد الفواتير، وسداد اشتراكات الأندية، وسداد اشتراكات الصحف)، بحسب فاروق.

وأشار فاروق، إلى أن البنك يعمل على توظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لديه ليواكب الثورة التكنولوجية، ويستثمر في تطوير أساليب تقديم الخدمات المصرفية، واستحداث أساليب جديدة من شأنها تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم.

وأوضح فاروق أن التجارة الإلكترونية تشهد ازدهارا وانتشارا، حيث تمثل الآن ثمرة من ثمار التطور التكنولوجي، وتعد أحد عناصر الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات الحديثة.

وأضاف أن النشاط المصرفي دخل مرحلة جديدة مع تزايد عمليات التجارة الإلكترونية، وأصبح الاحتياج كبيرا لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط الأداء الاعتيادي ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد.

وأشار فاروق إلى ضرورة التركيز حول دعم التوجه نحو التجارة الإلكترونية وخاصة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم لبناء مواقع إلكترونية خاصة بهم أو الانضمام إلى المنصات الإلكترونية الكبرى ليبيعوا منتجاتهم عبر الإنترنت.