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    التضامن توضح حقيقة وقف صرف المعاش في حالة الالتحاق بعمل

    04:12 م الخميس 25 يوليه 2019
    التضامن توضح حقيقة وقف صرف المعاش في حالة الالتحاق بعمل

    معاشات

    كتبت- ياسمين سليم:

    قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص، إنه لا يوجد نص في قوانين التأمينات الحالية أو قانون التأمينات والمعاشات الجديد يوقف صرف معاش أي صاحب معاش.

    وأضاف عبد الهادي لمصراوي، أنه لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه.

    وبحسب عبد الهادي، فإن حالات الإيقاف الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تتعلق بالمستحقين (الورثة) مثل الابن الذي يلتحق بعمل يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لإخوته المستمرين في المعاش.

    وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارا تفيد بوقف صرف معاش صاحب المعاش في حال مزاولته مهنة تجارية أو غير تجارية.

    سامي عبد الهادي صندوق التأمين الاجتماعي المعاشات قانون التأمينات

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