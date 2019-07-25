تعرف على مزايا وشروط التأمين على العمالة المؤقتة بقانون التأمينات الجديد (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حوافز جديدة لضم العمالة المؤقتة والموسمية.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار مع مصراوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بأمر العمالة المؤقتة والموسمية وعمال المقاولات، لذلك حرص القانون على وضع حوافز جديدة لجذب هذه العمالة.

وأضاف أن القانون الجديد وحد الاشتراكات التأمينية عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك على أن تسدد الحكومة الباقي.

وبحسب حسن، فإنه في حال "أمَّن العامل المؤقت على أجر قيمته 800 جنيه شهريًا سيدفع اشتراك مقابل هذا التأمين نحو 72 جنيهًا".

ويوضح حسن في الفيديو التالي مزايا دخول العمالة المؤقتة في منظومة التأمينات الاجتماعية، وشروط حصوله على المعاش.

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