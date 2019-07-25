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    تراجع أرباح "الدلتا للسكر" بنسبة 17.5% رغم زيادة الإيرادات في 6 أشهر

    02:59 م الخميس 25 يوليو 2019
    تراجع أرباح "الدلتا للسكر" بنسبة 17.5% رغم زيادة الإيرادات في 6 أشهر

    شركة الدلتا للسكر

    كتبت- شيماء حفظي:

    تراجعت أرباح شركة الدلتا للسكر، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17.5%، رغم زيادة الإيرادات.

    وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد المركز المالي للشركة، خلال الفترة (يناير- يونيو) من العام الجاري محققة أرباحا بقيمة 211 مليون جنيه، مقابل 255.8 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    وبحسب بيان الشركة، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من 2019، إلى نحو 1.4 مليار جنيه، مقابل 847.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

    ولم توضح الشركة، سبب تراجع الأرباح، بينما قالت في بيان منفصل إن قيمة مخزون الشركة من السكر والمولاس في الفترة من يناير إلى يونيو بلغت ملياري جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

    وتضمن مخزون الشركة 285 ألف طن سكر، و74 ألف طن مولاس، بحسب بيان الشركة.

    وبلغت المصروفات التمويلية خلال الفترة 62 مليون جنيه مقابل 83 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

    وكانت أرباح الشركة تراجعت خلال الربع الأول من العام، نتيجة ارتفاع بعض بنود المصروفات الصناعية، بحسب بيان سابق للبورصة.

    وتعد الدلتا للسكر من أكبر منتجى سكر البنجر في مصر، وتنتج السكر الناعم والعلف والمولاس من البنجر.

    الدلتا للسكر أرباح الشركات

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