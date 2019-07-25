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    محادثات بشأن التجارة بين مفاوضين من أمريكا والصين 30 يوليو

    12:57 م الخميس 25 يوليه 2019
    محادثات بشأن التجارة بين مفاوضين من أمريكا والصين 30 يوليو

    محادثات بشأن التجارة بين مفاوضين من أمريكا والصين

    القاهرة- وكالات:

    قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن كبار المفاوضين من الصين والولايات المتحدة سيجتمعون في 30 و31 يوليو الجاري لإجراء محادثات بشأن التجارة، بحسب وكالة رويترز.

    وذكر المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركات الصينية الراغبة في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية تطلب أسعارا من الشركات الأمريكية وستوقع عقودا تجارية.

    وأضاف أن شراء سلع زراعية أمريكية ليس له علاقة باستئناف المحادثات التجارية.

    المحادثات التجارية الصين أمريكا

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