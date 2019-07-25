الاستثمار تصدر قرارا بضوابط إخلاء مواقع مشروعات المناطق الحرة الملغاة

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان لها اليوم الخميس، إنها أصدرت قرار بشأن ضوابط الاستيراد الإداري وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة.

وأضافت الهيئة أن القرار الذي حمل رقم 950 لسنة 2019، ينص في مادته الأولى على إتباع الآلية التي يتضمنها القرار في حالة عدم التزام المشروع بما هو مقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتنص المادة 85 من لائحة قانون الاستثمار على إخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة الحرة أو التنازل عنه لصالح مشروع آخر خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وفيما يلي نسخة من قرار هيئة الاستثمار حصل عليها مصراوي.