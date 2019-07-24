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    أبوالفتوح لمصراوي: مصر ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد نجاح برنامج صندوق النقد

    08:02 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    أبوالفتوح لمصراوي: مصر ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد نجاح برنامج صندوق النقد

    يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري

    كتبت منال المصري:

    قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن موافقة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 2 مليار دولار، يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق أهدافه بخطوات ثابتة من بداية تنفيذ البرنامج لنهايته.

    وأشار أبو الفتوح، في تصريحات لمصراوي، إلى أن موافقة الصندوق شهادة ثقة أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

    وقال أبو الفتوح، إن مصر ستبدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي، وأن "البلاد تحتاج إلى بذل مزيد من العمل لتطوير ودفع قطاع الصناعة والتصدير والميكنة الإلكترونية وزيادة معدلات نمو الإنتاج".

    وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اعتمد في اجتماعه اليوم الأربعاء، صرف الشريحة الأخيرة واعتماد اكتمال البرنامج "بنجاح كبير".


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