السيد القصير: موافقة صندوق النقد على الشريحة الأخير تحفز الاستثمار في مصر

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن موافقة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر، سيكون لها أثر كبير في تحسين موقف مصر الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار.

وأضاف أن اعتماد نجاح برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، يؤكد أن "المؤسسات المصرية المدعومة من مؤسسة الرئاسة قادرة على التعامل مع هذا البرنامج بشكل احترافي".

وقال القصير إنه يبارك للشعب المصري على نجاح برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وإن "على الشعب أن يفخر بمؤسساته وبكل مسئول من الجانب المصري ساهم في هذا النجاح والإنجاز".

وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اعتمد في اجتماعه اليوم الأربعاء، صرف الشريحة الأخيرة واعتماد اكتمال البرنامج "بنجاح كبير".



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مصدر: صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر