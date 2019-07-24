الأتربي لمصراوي: موافقة صندوق النقد على الشريحة الأخيرة "شهادة ثقة" لمصر

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إن موافقة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، كان متوقعًا، بعد رفع مؤسسات التقييم العالمية درجة مصر، والإشادة بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي قامت بها.

وأضاف أن الموافقة على صرف الدفعة الأخيرة من القرض، "تعد شهادة ثقة للبنك المركزي والقطاع المصرفي".

وقال إن هذه الموافقة تدل على أن مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اعتمد في اجتماعه اليوم الأربعاء، صرف الشريحة الأخيرة واعتماد اكتمال البرنامج "بنجاح كبير".

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مصدر: صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر

