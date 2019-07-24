برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يقترب من محطته الأخيرة (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، بحسب ما قاله البنك المركزي، في بيان، حصل عليه مصراوي.

ومن المنتظر أن يصرف الصندوق الشريحة الأخيرة، لمصر، خلال الأيام المقبلة، ليسدل الستار على البرنامج المتفق عليه، والذي تم تنفيذه في 3 سنوات.

ووصف المركزي موافقة الصندوق على صرف الشريحة الأخيرة، بأنه "اعتمد اكتمال برنامج مصر بنجاح كبير"

وكانت مصر اتفقت مع الصندوق رسميا في نوفمبر 2016 على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، صرفت منها 10 مليارات دولار حتى الآن.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز محطات رحلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أوشك على النهاية، بالتعاون مع صندوق النقد، وأبرز الإجراءات التي تمت خلال فترة البرنامج، وأيضا أبرز النتائج التي وصل إليها الاقتصاد المصري.

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مصدر: صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر



