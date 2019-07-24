"بقالة الجيزة" ترفع مذكرة بمشكلات التجار لوزارة التموين

كتبت- منار الرخ:

تقدمت شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، بمذكرة لوزير التموين، مطالبة بتدخله لحل مشكلات التجار التموينيين وأصحاب المحلات بمشروع "جمعيتي".

وتضمنت المذكرة، التي حصل مصراوي على نسخة منها، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه بقالي التموين منها، قلة هامش ربح التجار، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وزيادة أسعار نولون نقل السلع، مطالبين ألا يقل الهامش عن 15% بدلا من بين 1 و2% حاليا.

كما تضمنت المشكلات، وفقا للمذكرة، عدم توافر السلع التي نوهت وزارة التموين بتواجدها بفروع الجملة، الأمر الذي زود أعباء التاجر من تجهيز هذه السلع من الأماكن الأخرى بسعر أغلى.

وبحسب المذكرة التي أعدتها الشعبة، فإن التجار يواجهون مشكلة تجديد التراخيص الذي أصبح عبئا على التاجر في توافر جميع الاشتراطات الخاصة به، حيث أن هامش ربح التاجر لا يكفي كل هذه المصروفات.

وأبدى التجار مطالبهم في المذكرة، ومنها توفير السلع التي في صالح المواطن بأسعار مناسبة، وأن تضع الوزارة لائحة عقوبات لمرتكبي المخالفات من التجار بعيدا عن محاضر الشرطة، حتى يتم الحفاظ على كرامة التاجر.

وأشاروا إلى أن السلع المتوفرة في فروع الجملة مغايرة تماما للتوجيهات الوزارية وغير موجودة بهذه التوجيهات، وتفرض على التجار حيث يكون أغلبها ذا تاريخ صلاحية أوشك على الانتهاء، وبعض السلع لا يرغب المواطن في شرائها.