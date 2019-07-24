تعيين أندرياس بوتجر مديرا عاما لفندق جراند نايل تاور

كتبت- شيماء حفظي:

قرر فندق جراند نايل تاور، التابع للشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، تعيين أندرياس بوتجر في منصب المدير العام الجديد للفندق، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

ويتمتع بوتجر بما يقرب من 35 عامًا من الخبرة العالمية في مجال إدارة الفنادق، وستتضمن مهام منصبه الجديد التوجيه والتنسيق بين جميع الأنشطة بالفندق بالإضافة إلى إدارة كافة جوانب عمليات الفندق بشكل فعّال.

وقال رياض لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية - الشركة المالكة للفندق إن "تعيين بوتجر يُمثل علامة فارقة في مسيرة جراند نايل تاور فخبرته العالمية ومهاراته القيادية ستضيف قيمة كبيرة للفندق وتساعدنا في تحقيق أهداف أعمالنا."

وشغل بوتجر عدة مناصب في فنادق هيلتون حول العالم، حيث تولى منصب المدير العام لفندق هيلتون أوداوارا ريزورت آند سبا في اليابان، وفندق هيلتون أون ذا بارك في ملبورن في أستراليا، كما شغل منصب مدير العمليات في هيلتون أديلايد في أديلايد بأستراليا وفندق هيلتون لندن متروبول في لندن بإنجلترا، كما تولي العديد من المناصب القيادية في مجال الضيافة في ألمانيا والبحرين وعمان وقطر وجنوب إفريقيا.

وفندق جراند نايل تاور من فئة الـ 4 نجوم، ويضم مجموعة واسعة من المطاعم، بما في ذلك المطعم الدوّار بإطلالة بانورامية على النيل، وغرف متطورة ومُجهزة للاجتماعات وقاعات للحفلات ونادي صحي مطل على النيل وسبا ومركز للياقة البدنية وحمام سباحة وآخر للأطفال.