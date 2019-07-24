لماذا خفضت الحكومة الاشتراكات في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

لجأت الحكومة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى تخفيض الاشتراكات التأمينية لبعض الفئات التي تستفيد من مشروع القانون.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أي نظام تأميني له مزايا محددة ولكي يتم توفير هذه المزايا لا بد من أخذ اشتراكات تأمينية للصرف على هذه المزايا.

وأضاف في حوار مع مصراوي أن الحكومة خفضت الاشتراكات على بعض الفئات ورفعتها على البعض الآخر، وهو ما يحدث توازنًا في الإيرادات والمصروفات.

كما ستدعم المصروفات حصول صندوق التأمينات الاجتماعية على قسط سنوي من وزارة المالية بقيمة 160.5 مليار جنيه ضمن اتفاق فض التشابك بين المالية ووزارة التأمينات، بحسب حسن.

وأضاف أن القانون الجديد أنشأ صندوقًا لاستثمار أموال النظام التأميني وهو ما يعني وجود موارد جديدة للصندوق نستطيع من خلالها تلبية المصروفات.

ويشرح حسن في الفيديو التالي فلسفة الحكومة في خفض نسبة الاشتراكات على بعض المؤمن عليهم وكيف ستدبر مصروفاتها.

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