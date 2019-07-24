البترول تبحث مع وزير الطاقة الأمريكي ترتيبات منتدى غاز شرق المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

التقى مسؤولون من وزارة البترول والثروة المعدنية، مع ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة، لبحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه القاهرة، غدا الخميس.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، تأتي مشاركة الوزير الأمريكي في اجتماعات المنتدى بصفة مراقب، وهو ما يعطي دلالة واضحة ومهمة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء دفعات للمساهمة في تحقيق الأهداف المنوط بالمنتدى إنجازها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزارة البترول إن التغييرات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مصر شجعت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى للعمل والاستثمار لأول مرة في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف، حيث حصلت شركة إكسون موبيل على مناطق امتياز وتسعى للتوسع في هذا النشاط.

وقال الوزير الأمريكي، إن مصر لها دور كمصدر موثوق للطاقة، مشيرا إلى تقديم كافة الخبرات والتكنولوجيات لمصر لتعزيز مكانتها الطبيعية كمركز مهم للطاقة بالمنطقة، وأن هناك استعدادا ورغبة قوية من الشركات الأمريكية للتوسع والاستثمار والعمل في مصر.

وأضاف بيرى، أن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال منتدى غاز شرق المتوسط يأتي دعماً للشراكة بينها وبين دول شرق المتوسط، والاستفادة من الطاقة في تحقيق السلام.

وتجري الاجتماعات التحضيرية للمنتدى اليوم الأربعاء، على أن تبدأ أعمال المنتدى غدا الخميس.

وتأتي استضافة مصر لاجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط تأكيدا على دورها الفاعل كلاعب رئيسى في صناعة الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط والدعوة لتأسيس هذا التجمع الإقليمي المهم، بحسب بيان لوزارة البترول أمس.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنتدى عقد اجتماعه الوزاري الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضي والذى صدر عنه إعلان القاهرة لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة مقرا له.

وسيساعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتعاون في مجال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.

ويضم المنتدى 7 أعضاء حتى الآن.

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