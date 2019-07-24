"SAIB" يتيح لعملائه إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانا

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، إطلاق بطاقة ميزة مسبقة الدفع تحت اسم "SAIB-Meeza"، والتي يتيح إصدارها مجانا بدون رسوم للسنة الأولى لعملاء البنك، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وقال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن إطلاق البطاقة الجديدة يأتي حرصا من إدارة البنك على إتاحة منتجات متنوعة تلبي كافة المتطلبات المصرفية والمالية لمختلف الشرائح المجتمعية، كما أنها تُعد استكمالاً لدور البنك في دعم خطة الشمول المالي، والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأضاف أن بطاقة ميزة تُعد أول بطاقة دفع إلكتروني محلية، وإحدى أدوات السداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى بجميع القنوات الحكومية.

وذكر الخولي أن ما يقوم به البنك المركزي ومن خلفه القطاع المصرفي على مستوى التكنولوجيا المالية هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أن وصول الخدمات المالية إلى كافة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة خطوة هامة لتمكينهم اقتصادياً والمساهمة في رفع مستوي المعيشة.

وأوضح هيثم حماد رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن البطاقة الجديدة توفر لحاملها سداد المستحقات الحكومية بسهولة وأمان لدى كافة القنوات الحكومية المتاح لديها نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة المصرية.

كما توفر البطاقة إمكانية السحب النقدي من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، وكذا من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك الأخرى المشتركة بشبكة "123"، وكذلك سداد المشتريات من خلال المتاجر، حيث قبولها لدى شبكة واسعة من المتاجر المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية والمشتركة بشبكة ميزة، وفقا لحماد.