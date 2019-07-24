ما مصير المؤمن عليهم الحاليين بعد صدور قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، نصًا للتعامل مع المعاشات التي سيخرج أصحابها، وهم لديهم مدد تأمينية في القانون الحالي للتأمينات، ومدد أخرى في القانون الجديد، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لمصراوي.

وأضاف في حوار أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيعمل به بداية من أول يناير 2020.

وقال حسن إن "المؤمن عليه الذي له مثلًا 10 سنوات تأمينية وفقًا لقانون التأمينات الحالي و20 سنة مثلا وفقًا للقانون الجديد، سيتم حساب كل مدة عند الخروج على المعاش بحسب كل قانون على حدى".

وأوضح حسن في الفيديو التالي ما هي المميزات التي ستضاف للمؤمن عليهم الحاليين بعد إقرار القانون الجديد.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

اقرأ أيضًا:

هل سترتفع معاشات العاملين بالخارج في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

مستشار وزيرة التضامن يكشف طريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد (فيديو)

كيف تحصل على معاش إضافي في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

مستشار وزيرة التضامن يوضح الشروط الجديدة للخروج على المعاش المبكر (فيديو)

تعرف على موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد

كيف تخطط الحكومة لرد أموال التأمينات في القانون الجديد؟ (فيديو)

مستشار وزيرة التضامن يوضح لماذا رفعت الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا (فيديو)

مستشار وزيرة التضامن يوضح شروط الحصول على معاش البطالة (فيديو)