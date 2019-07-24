مساعد وزير خارجية أمريكا يصل إلى القاهرة للمشاركة بمنتدى غاز شرق المتوسط

القاهرة- وكالات:

وصل فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في فعاليات الاجتماع الثاني لوزراء الطاقة لدول منتدى غاز شرق المتوسط التي تبدأ غدا الخميس.

وتأتي مشاركة فانون ضمن الوفد الأمريكي الذي يرأسه ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي الذي وصل للقاهرة في وقت سابق اليوم قادما من إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ويلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين وعدد من ممثلي القطاع الخاص لبحث التعاون في مجالات الطاقة، كما سيلتقي مع كبار المسؤولين الإقليميين المشاركين في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط.

ويشارك في فعاليات المنتدى وزراء الطاقة في مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، وفلسطين، والأردن، وإسرائيل، إلى جانب ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

ويبحث المنتدى لوجستيات نقل الغاز بين الدول الأعضاء للتسييل، وكذلك للدول المستوردة، وبحث زيادة الإنتاج، واستكمال ما تم في الاجتماع الذي عقد في الربع الأول من العام الحالي لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).

واتفقت مصر وقبرص واليونان على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ويكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

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