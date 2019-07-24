مصر واليونان تبحثان ترتيبات عقد اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط غدا

كتب- مصطفى عيد:

بحث مسؤولون من وزارة البترول والثروة المعدنية مع كونستا نتينوس هادزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني، الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر، غدا الخميس، بمشاركة اليونان، ودول المتوسط، ووزير الطاقة الأمريكي، والاتحاد الأوروبي.

كما بحث الوزير اليوناني مع مسؤولي البترول طرق تفعيل ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البترول والغاز، والفرص المتاحة في قطاع البترول والتي تسهم في التوسع في جذب الشركات اليونانية للعمل في مصر.

وقال الوزير اليوناني، إن الاكتشافات الغازية التي تمت في منطقة شرق البحر المتوسط ستسهم في دعم الروابط الاقتصادية والسياسية بين دول المنتدى وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وأن الفترة القادمة ستشهد نموا متزايدا، ومشاركة فعالة لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية الكامنة في مياه المتوسط.

وأضاف هادزيداكيس، أن الاكتشافات الغازية التي تحققت بشرق المتوسط ستفتح شهية الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف في حوض المتوسط واكتشاف ثرواته.

وأكد هادزيداكيس، أن منتدى شرق المتوسط يعد آلية فاعلة لإقامة تعاون إقليمي يحقق مصالح الجميع، ويسهم في تحقيق تأمين إمدادات إضافية من الطاقة لصالح شعوب المنطقة.

وتبدأ الاجتماعات التحضيرية للمنتدى اليوم الأربعاء، على أن تبدأ أعمال المنتدى غدا الخميس.

وتأتي استضافة مصر لاجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط تأكيدا على دورها الفاعل كلاعب رئيسى في صناعة الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط والدعوة لتأسيس هذا التجمع الإقليمي المهم، بحسب بيان لوزارة البترول أمس.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنتدى عقد اجتماعه الوزاري الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضي والذى صدر عنه إعلان القاهرة لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة مقرا له.

وسيساعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتعاون في مجال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.

ويضم المنتدى 7 أعضاء حتى الآن.

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