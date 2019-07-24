البنك الأهلي: محفظة قروض التجزئة تسجل 73 مليار جنيه بنهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي حجم قروض التجزئة المصرفية المقدمة من البنك إلى العملاء وصلت إلى 73 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بمعدل نمو 59% عن نهاية عام 2017-2018.

واستحوذت القروض الشخصية على النصيب الأكبر من محفظة قروض التجزئة المصرفية، حيث منح البنك تمويلات جديدة بمقدار 39 مليار جنيه لعدد 255 ألف عميل خلال العام المالي الماضي فقط لتبلغ قيمة القروض الشخصية القائمة نحو 52 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بما يمثل 70% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية، بحسب البنك.

وحقق البنك نموًا بنسبة 17% في إجمالي الودائع خلال العام الماضي، لتصل إلى 1,186 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 بحصة سوقية تقدر بنحو 29%، بحسب البيان.

وقال البنك، إن قاعدة عملائه تجاوزت 12.3 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي، حيث نجح في اجتذاب 1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفي خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أنه يحرص على إصدار باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان لتلبي كل منها احتياجات فئات العملاء المختلفة سواء الحاليين أو المرتقبين.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن إجمالي ودائع العملاء بالبنك هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري، كما يعد البنك صاحب أكبر قاعدة عملاء في القطاع بشكل عام.