  • عاجل:تحذير للمصريين في السعودية من نشر فيديوهات على مواقع التواصل: جريمة إليكترونية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء

    12:24 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء

    مشغولات ذهبية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس الثلاثاء، وذلك بعد تراجع سعر الجرام 3 جنيهات خلال تعاملات أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 655 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

    ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

    وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار، وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

    وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1420.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو الجاري عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.

    واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.

    الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب المشغولات الذهبية جرام الذهب

    الخبر التالى:

    البنك الأهلي: محفظة قروض التجزئة تسجل 73 مليار جنيه بنهاية يونيو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان