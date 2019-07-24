"إي فاينانس" تخطط لإصدار 5 ملايين بطاقة ميزة لذوي الإعاقة خلال عام

كتبت منال المصري

قال عمرو كمال رئيس قطاع مركز الخدمات في شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، إن شركته تخطط لإطلاق 5 ملايين بطاقة ميزة للخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام لصالح وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك المركزي.

وأضاف كمال لمصراوي، أن الشركة سلمت وزارة التضامن الاجتماعي 500 ألف بطاقة، ويجري العمل على استكمال إصدار باقي البطاقات، بهدف ميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمتع حاملها ببعض المزايا مثل الحصول علي خصومات لشراء بعض الخدمات أو المنتجات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت البدء في إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من يوم الاثنين الماضي بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" في وقت سابق من الشهر الماضي، إن شركته نجحت في إصدار 2.3 مليون كارت ميزة بالتعاون مع 3 بنوك.