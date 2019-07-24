الدقهلية تبدأ مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالمحافظة

القاهرة- مصراوي:

قال مختار الخولي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، إن المحافظة بدأت العمل في مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالمحافظة، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وأشار الخولي إلى الدور الفعال الذي يقوم به الجهاز مؤخرا في إحداث نقلة نوعية في أداء الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية، وفقا للبيان.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، وافتتحها السكرتير العام نيابة عن كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لشرح المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة.

وأعرب مختار الخولي عن سعادته بأن تكون محافظة الدقهلية من أوائل المحافظات التي ستشهد تحديث الملف الوظيفي لبيانات موظفيها لما له من بالغ الأثر على وجود قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالمحافظة تمكنها من الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية الموجودة فيها.



وأكد السكرتير عزم المحافظة تذليل كافة العقبات، وتوفير كل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ المشروع في المحافظة.

وقدم أحمد عبد المعطي مستشار جهاز التنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات، خلال ورشة العمل، عرضا عن مشروع تحديث الملف الوظيفي للحضور، وبيان أهميته، وأهدافه، ومراحله المختلفة، مع التركيز على الآلية التي سيتم تنفيذ المشروع بها في المحافظات ومنها محافظة الدقهلية.

واختتمت الورشة بتشكيل مجموعات عمل عن كل مديرية، وكذلك الديوان العام والوحدات المحلية، حيث تم تسليمهم حسابات خاصة للدخول إلى المنظومة للبدء في إدخال البيانات، وتم التأكيد على استمرار فريق عمل المشروع بالجهاز في تقديم الدعم الفني الكامل للعاملين في المحافظة خلال فترة تنفيذ المشروع.