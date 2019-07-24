تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه ، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها.

عنب بناتي أصفر 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 4 و7 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 15 و25 جنيها.