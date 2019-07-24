تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه ، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
البامية بين 11 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها.
عنب بناتي أصفر 4 و6 جنيهات.
عنب بناتي أحمر 4 و8 جنيهات.
الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.
بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 4 و7 جنيهات.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 15 و25 جنيها.
-
303
-
260
-
197
-
187
-
179
-
178
-
153
-
90
-
84
-
57