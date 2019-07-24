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    تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

    10:48 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

    خضار

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه ، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

    الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

    البامية بين 11 و17 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها.

    عنب بناتي أصفر 4 و6 جنيهات.

    عنب بناتي أحمر 4 و8 جنيهات.

    الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

    بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 4 و7 جنيهات.

    مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

    مانجو عويس 15 و25 جنيها.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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