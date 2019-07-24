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    تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:36 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح بين 31 و35 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، ليتراوح بين 39 و43 جنيها.

    وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و 65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية السمك البلطي

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