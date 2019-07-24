البورصة تستقر مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

استقر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء دون تغيير عن مستواه عند 13684 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% أيضا.

والأمس كان عطلة رسمية للبورصة، بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات يوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 13684 نقطة.