  • عاجل:حلمي بكر: "بلطيجة اعتدوا عليّ.. وخطفوا طفلتي ريهام"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    البورصة تستقر مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:25 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    البورصة تستقر مع بداية تعاملات الأربعاء

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    استقر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء دون تغيير عن مستواه عند 13684 نقطة.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% أيضا.

    والأمس كان عطلة رسمية للبورصة، بمناسبة ثورة 23 يوليو.

    وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات يوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 13684 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

    الخبر التالى:

    الدولار يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان