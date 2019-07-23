مستشار وزيرة التضامن يوضح شروط الحصول على معاش البطالة (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروط الحصول على معاش البطالة والذي يُمنح للمؤمن عليهم في حال خروجهم من العمل.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، لمصرواي إن تأمين البطالة يشترط خروج المؤمن عليه من العمل "بدون رغبته".

ويشرح حسن في الفيديو التالي شروط الحصول على المعاش ونسبة التي يؤديها المؤمن عليه مقابل الحصول على هذا التأمين.

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