كيف تخطط الحكومة لرد أموال التأمينات في القانون الجديد؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

تخطط الحكومة لإنهاء التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية، من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي في حوار مع مصراوي.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وقال حسن إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعمل به بداية من أول يناير 2020، لكن مواد مواد الخزانة العامة التي تضم النصوص الخاصة بفض التشابك بين وزارة المالية وصناديق التأمينات والتي بموجبها ستدفع وزارة المالية 160.5 مليار جنيه سنويًا سيبدأ العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينتظر القانون أن يصدق عليه رئيس الجمهورية من أجل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

وتوقع حسن أن يبدأ تنفيذ هذه المواد خلال الشهر الجاري مع بداية العام المالي الجديد.

وأوضح حسن حجم أموال التأمينات المتشابكة مع وزارة المالية، وكيف ستدفع الحكومة هذه الأموال.

ويشرح الفيديو التالي لحسن التفاصيل الكاملة لقضية التشابك بين أموال التأمينات والخزانة العامة.

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