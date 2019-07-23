وزارة البترول: اكتشاف حقل غاز جديد بالدلتا ينتج 20 مليون قدم يوميا

كتب- أحمد السيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تمكن شركة بترول بلاعيم «بتروبل» من تحقيق كشف للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، والذي يجرى حاليا العمل على وضعه على الانتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة أن عملية حفر البئر الاستكشافي (القرعة - شمال شرق 1) أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي.

وكشف التقرير أن عمليات حفر البئر بدأت في مايو الماضي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة، لافتا إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر أسفرت عن معدلات انتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الانتاج القائمة بالمنطقة، ومحطة معالجة الغاز بحقول أبو ماضي، في إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية وذلك تمهيدا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس بتروبل أنه جاري الإسراع بوضع البئر على الإنتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.