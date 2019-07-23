إطلاق 18 خدمة حكومية إلكترونيا ببورسعيد نهاية الشهر الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق 18 خدمة حكومية رقمية نهاية الشهر الحالي في بورسعيد، على أن يتواصل إطلاق الخدمات تباعا لتصل الى 100 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الحالي في المحافظة

وأضافت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمات في بورسعيد يأتي في مشروع تجريبي كأول مدينة رقمية بمصر، على أن يتم تعميم المشروع لاحقا في باقي المحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الاتصالات في المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 23 إلى 24 يوليو الجاري، تحت عنوان "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030".

وبحسب الوزارة، تشمل الخدمات التي سيتم تقديمها إلكترونيا في بورسعيد بنهاية الشهر الجاري ما يلي "التموين (خدمتان)- التوثيق (9 خدمات)- الزواج والطلاق (5 خدمات)- محكمة الأسرة (خدمتان)".

ويشارك في المنتدى الإقليمي الاستراتيجي خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسامح أبو السعود نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، وخالد والي مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية، وأماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، وباسكال كليفا نائب المدير العام بالاتحاد البريدي العالمي.

ويضم الاتحاد البريدي العالمي 192 دولة، ويمثل المنتدى الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي على مستوى العالم، وهو معني بوضع قواعد لتبادل البريد الدولي، وتقديم توصيات لتحفيز النمو في أحجام البريد والطرود والخدمات المالية، وتحسين جودة الخدمة للعملاء.