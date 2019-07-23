القاهرة تستضيف منتدى غاز شرق المتوسط الخميس المقبل

كتب- أحمد السيد:

تستضيف مصر يوم الخميس المقبل، منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة عدد من وزراء البترول والطاقة بعدد من دول المتوسط، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الاجتماعات التحضيرية للمنتدى ستبدأ غدًا، على أن تبدأ أعمال المنتدى يوم الخميس.

وستناقش الاجتماعات التحضيرية، جدول أعمال الاجتماع الوزاري والموضوعات المقرر عرضها على الوزراء في اجتماعهم من جانب مجموعة العمل المشكلة للانتهاء من إجراءات تأسيس المنتدى والتي عكفت على ذلك خلال الشهور الماضية .

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن استضافة مصر لاجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط، يأتي تأكيدا على دورها الفاعل كلاعب رئيسى في صناعة الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط والدعوة لتأسيس هذا التجمع الإقليمي المهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنتدى عقد اجتماعه الوزاري الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضي والذى صدر عنه إعلان القاهرة لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة مقرا له.

وسيساعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتعاون في مجال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.

ويضم المنتدى 7 أعضاء حتى الآن.

ويهدف المنتدى إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

كما يعمل على ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

ويساهم المنتدى في تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية.

ويدعم المنتدى الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم والاستفادة من البنية التحتية الحالية وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية.