7.3 مليار جنيه إيرادات اتصالات مصر في النصف الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

حققت شركة اتصالات مصر إيرادات بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري ما يعادل 1.57 مليار درهم إماراتي، بحسب القوائم المالية لمجموعة اتصالات الإمارات.

وساهم قطاع خدمات المحمول بالحصة الأكبر في إيرادات اتصالات مصر، حيث بلغت إيرادات خدمات المحمول نحو 6.2 مليار جنيه ما يعادل 1.34 مليار درهم إماراتي.

وحددت القوائم المالية للشركة سعر صرف الدرهم الإماراتي بـ 0.2161 جنيه مصري.

وبحسب القوائم المالية لمجموعة اتصالات الإمارات بلغت عائدات خدمات الإنترنت الثابت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 327.6 مليون جنيه ما يعادل 70.8 مليون درهم إماراتي.

وبلغت إيرادات اتصالات مصر نحو 3.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني منفردا ما يعادل 800 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9% عن الربع الأول من العام نفسه، وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى نمو الطلب على خدمات نقل البيانات وزيادة شريحة عملاء الدفع الآجل وزيادة أسعار المكالمات الدولية الواردة.

وتمكنت شركة اتصالات مصر من تحقيق أرباح بقيمة 300 مليون درهم ما يعادل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 8% عن الربع الأول من العام الجاري، وقالت الشركة إن سبب نمو الأرباح يرجع إلى نمو الإيرادات خلال الربع الثاني.

وبحسب القوائم المالية لمجموعة اتصالات، فقد بلغ عدد مشتركي خدمات المحمول لوحدتها التابعة في مصر نحو 26.6 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني للعام الجاري بانخفاض قدره 2% عن الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة أن سبب هذا الانخفاض يرجع إلى ما وصفته بـ " المتطلبات التنظيمية الصارمة في اكتساب المشتركين التي فرضتها الجهات المنظمة في مصر".

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