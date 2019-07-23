"مصر للسياحة" تدرس آليات تطوير وهيكلة الشركة مع طلال أبو غزالة

كتبت- شيماء حفظي:

قال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، لمصراوي، إن الشركة تبحث آليات الهيكلة المالية والفنية لتطوير الشركة، بالتعاون مع شركة طلال أبو غزالة، من أجل تعظيم الاستفادة من أصولها.

وتولى سعد، منصبه مطلع الشهر الجاري، ويطمح إلى تحقيق طفرة في أداء الشركة من خلال ربطها بالتطورات في قطاع السياحة، محليا وعالميا.

وتنفذ الشركة هيكلة مالية وإدارية، بالتعاقد مع مجموعة طلال أبوغزالة، بتكلفة نحو 3 ملايين جنيه، لتطوير أسلوب عرض منتجات الشركة وخدماتها إلكترونيا، بالإضافة إلى اتباع نظام تسويق إلكتروني e-marketing لبرامج الرحلات الداخلية والخارجية.

وبحسب سعد، تدرس الشركة، تطوير وتجميل مبنى مصر للسياحة بالعباسية الذي يعد أبرز أصولها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أسطولها النقلي والأتوبيسات التي تملكها.

وتمتلك الشركة فندقين في الإسكندرية وبورسعيد، وجراج بمدينة بدر، و32 فرعًا بالمحافظات، و16 شاليها في العريش و6 شاليهات بأبو سمبل، بالإضافة إلى نحو 119 أتوبيسًا.

وتتابع الشركة مع وزارة قطاع الأعمال العام، تطورات إطلاق تطبيق هاتفي للترويج للمقاصد السياحية وسياحة اليوم الواحد، والذي يتم الإعداد له بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح بين 150 إلى 155 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019.