"تنمية المشروعات" يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة أكتوبر لنشر ثقافة العمل الحر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخيري عبد الحميد رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ونوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة مذكرة تفاهم أمس بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء.

وتتضمن مذكرة التفاهم بين الجهاز والجامعة تشجيع خريجي وخريجات وطلبة وطالبات الجامعة على إقامة وإدارة مشروعات صغيرة خاصة تعتمد على الأفكار الابتكارية والإبداعية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال المسابقات والندوات واللقاءات الدورية، وكذلك مساعدتهم في تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وفقا للبيان.

وقال الجهاز إن المذكرة تشمل أيضا تشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية في مشروعات التخرج لتحويلها إلى مشروعات حقيقية لها مردود اقتصادي جيد تساهم في خدمة المجتمع وتنميته، وتقديم كافة وسائل الدعم المالي والفني والتسويقي لأصحاب تلك المشروعات.

وأضاف أن الجامعة سترشح كوادر من هيئة التدريس بها ومعاونيهم ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمي مشورة لبرامج ريادة الأعمال وستتحمل الجامعة تكلفة إعدادهم، بالإضافة إلى دورها في إقامة ملتقيات ريادة الأعمال، ومعارض، وملتقيات توظيف بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

وقالت نيفين جامع إن جهاز تنمية المشروعات يسعى دائما للوصول إلى شباب الخريجين بكافة تخصصاتهم العملية والنظرية بجميع المحافظات لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، واستغلال طاقتهم وقدراتهم في ريادة الأعمال بديلا عن الوظائف التقليدية.

وأضافت أن الجهاز يسعى للتعاون مع كافة الجامعات العامة والخاصة لفتح آفاق جديدة لشباب الخريجين وتحفيزهم على التشغيل الذاتي والعمل الحر لما لذلك من مردود اقتصادي كبير لهم وللدولة.