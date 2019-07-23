مع اقتراب موسم الحج.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه

كتبت- دينا خالد:

مع اقتراب موسم الحج، تسعى البنوك لتوفير الريال السعودي للحجاج، ويقدم مصراوي متوسط سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، وفي بنكي الأهلي ومصر.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وفقد متوسط سعر الريال السعودي نحو 35 قرشا من قيمتة أمام الجنيه منذ بداية العام.

واستقر سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي ومصر، في آخر تعاملات عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار الجمعة الماضية.

وانطلقت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات الحج، الأربعاء الماضي، على متن الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 73 ألف حاج هذا العام.