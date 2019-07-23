استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تزيد بأكثر من النصف في 5 أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بأكثر من النصف خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي، وذلك مع شهية المستثمرين الأجانب للعودة إلى الأسواق الناشئة.

وكشفت بيانات التقرير الشهري ليونيو الصادر مؤخرا عن البنك المركزي، عن استمرار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي خلال مايو الماضي، لتزيد بنحو مليار دولار، مقارنة بأبريل الماضي.

وقبل هذا الانتعاش، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي ما يعادل 21.5 مليار دولار.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 5 أشهر من عام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.