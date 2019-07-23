تراجع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء.. والجرام يفقد 3 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، تأثرا بهبوط المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 655 جنيها مقابل 658 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1415.15 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1415.40 دولار.