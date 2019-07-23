وينتيرشال الألمانية تسعى لزيادة إنتاج الغاز من "دسوق" إلى 100 مليون قدم مكعب يوميا

كتب- مصطفى عيد:

بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية مع ماريو ميرين، رئيس شركة وينتيرشال ديا الألمانية خطط وبرامج عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى مناطق امتيازها بمصر لزيادة معدلات الإنتاج، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

ووجهت الوزارة خلال اللقاء على أن قطاع البترول يولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات الايجابية مع الشركات العالمية التى تعد شريكاً أساسياً فى النجاحات التى حققها القطاع خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استعراض خطط زيادة معدلات الإنتاج فى منطقة امتياز الشركة في دسوق لانتاج الغاز البالغ حالياً 60 مليون قدم مكعب غاز يومياً والذى من المخطط أن يصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً بنهاية هذا العام.

واستعرض اللقاء معدلات الإنتاج فى منطقة امتياز الشركة بخليج السويس والقائم بالأعمال بها شركة سوكو حيث يبلغ الانتاج حالياً 8500 برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات بالاضافة إلى منطقة الامتياز بلوك 10 بدلتا النيل الأرضية التى فازت بها الشركة فى مزايدة إيجاس الأخيرة.

وقال ماريو ميرين، رئيس شركة وينتيرشال ديا الألمانية، إن علاقات التعاون والتكامل بين وزارة البترول والشركات العالمية تعد نموذجاً لتحقيق مزيد من النجاحات والانطلاق مؤكداً على التزام الشركة باستمرار ضخ الاستثمارات ووضع خطط طويلة الأجل لبرامج عملها فى مصر.