35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 32 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وبقي سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم ليتراوح بين 55 و 65 جنيها.