هل سترتفع معاشات العاملين بالخارج في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

قال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، عمر حسن، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد، عالج مشكلة تدني المعاشات التي كان يحصل عليها المصريون الذين كانوا يعملون في الخارج.

وأضاف في حوار مع مصراوي، أن القانون الجديد أقر ارتفاع شريحة الدخل التي يؤمن عليها صاحب العمل كل فترة، "وهو ما يعني أن المعاش سيرتفع لأن الشريحة سترتفع".

وكان مجلس النواب، وافق الاثنين الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويوضح حسن في الفيديو التالي المزايا الجديدة التي سيحصل عليها العاملين بالخارج حال خروجهم على المعاش.





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