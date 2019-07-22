مستشار وزيرة التضامن يوضح الشروط الجديدة للخروج على المعاش المبكر (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

وضع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد شروطًا جديدة لاستحقاق المعاش، للذين تنتهي خدمتهم أو عملهم، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أي "المعاش المبكر".

وبحسب عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن القانون الجديد يشترط ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين عن المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وأجر الاشتراك التأميني، هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد عناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.

وأضاف حسن في حوار خاص مع مصراوي، أنه في حال كان المؤمن عليه يريد الخروج على المعاش المبكر وبعد حساب معاشه لم تصل قيمة لهذه النسبة المقررة، فإنه سيكون عليه الانتظار حتى تبلغ قيمة معاشه 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وكان مجلس النواب، وافق الاثنين الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويشرح حسن في الفيديو التالي الشروط الجديدة لاستحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية.

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